"Военные преступления ВСУ": в СНБО рассказали об основных нарративах, которые продвигала российская пропаганда

"Военные преступления ВСУ": в СНБО рассказали об основных нарративах, которые продвигала российская пропаганда

Российская пропаганда в очередной раз пытается манипулировать информацией.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об основных нарративах, продвигаемых российскими пропагандистскими "СМИ" на прошлой неделе.

Об этом сообщает ЦПД в сообщении в Telegram-канале.

Речь шла о:

"Военные преступления ВСУ". Увеличение объемов снабжения тяжелым вооружением для Украины. Санкции Запада против РФ.

Как пропагандисты освещали эти темы:

ВСУ якобы совершают военные преступления, обстреливают города и деревни, издеваются над пленными. "Нацисты", которые засели на «Азовстали», "прикрываются гражданскими как живым щитом и пытаются выменять их на продукты и лекарства".

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Мероприятие увеличивает объемы поставки тяжелого вооружения Украине, поскольку его цель – максимально затянуть конфликт между РФ и Украиной. Арсеналы западных стран якобы разоряются и в ближайшее время Запад не сможет поставлять вооружение в таких объемах.

Мгновенные последствия для экономики РФ присутствуют, но в перспективе Россия вроде бы способна преодолеть любые западные санкции. Большинство введенных санкций уже нивелировано своевременными и эффективными решениями руководства России.

Ранее сообщалось, что на Запорожье кафиры убили общественного активиста.

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