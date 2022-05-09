"Военные преступления ВСУ": в СНБО рассказали об основных нарративах, которые продвигала российская пропаганда

Российская пропаганда в очередной раз пытается манипулировать информацией.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об основных нарративах, продвигаемых российскими пропагандистскими "СМИ" на прошлой неделе.
Об этом сообщает ЦПД в сообщении в Telegram-канале.
Речь шла о:
- "Военные преступления ВСУ".
- Увеличение объемов снабжения тяжелым вооружением для Украины.
- Санкции Запада против РФ.
Как пропагандисты освещали эти темы:
- ВСУ якобы совершают военные преступления, обстреливают города и деревни, издеваются над пленными. "Нацисты", которые засели на «Азовстали», "прикрываются гражданскими как живым щитом и пытаются выменять их на продукты и лекарства".
- Мероприятие увеличивает объемы поставки тяжелого вооружения Украине, поскольку его цель – максимально затянуть конфликт между РФ и Украиной. Арсеналы западных стран якобы разоряются и в ближайшее время Запад не сможет поставлять вооружение в таких объемах.
- Мгновенные последствия для экономики РФ присутствуют, но в перспективе Россия вроде бы способна преодолеть любые западные санкции. Большинство введенных санкций уже нивелировано своевременными и эффективными решениями руководства России.
Ранее сообщалось, что на Запорожье кафиры убили общественного активиста.
Читайте также:
- Владимир Зеленский создал в Токмаке военную администрацию
- Фильтрация, ограничение прав, грабеж: российские кафиры устроили террор в Запорожской области
- "У меня есть две свободных ямы, закопать можем в любую": рассказ очевидицы о жизни в оккупации