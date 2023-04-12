Военные учения КНР свидетельствуют, что Пекин может готовиться к войне против Тайваня – глава МИД

В Тайване считают, что военные учения Китая с имитацией ударов свидетельствуют о подготовке Пекина к войне против них.

Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.



"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, они, похоже, пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", — сказал он.

Министр подчеркнул, что правительство Тайваня рассматривает военную угрозу со стороны Пекина "как что-то, с чем нельзя согласиться". Ву прокомментировал оценку американской разведки об указании Си Цзиньпина готовиться к возможной войне 2027 года. Глава МИД подчеркнул, что Тайвань должен быть готов обороняться.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, 2025 или 2027 год или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться", — подчеркнул Ву.

Похоже, что во время последних военных учений КНР был зафиксирован первый случай, когда китайский флот имитировал удары авианосной авиации по Тайваню.

Пекин начал обучение в субботу, 8 апреля, через день после того, как президент Тайваня Цай Ин Вэнь вернулась с 10-дневного визита в Центральную Америку и Соединенные Штаты, где она встретилась со спикером Палаты представителей и другими законодателями США.

Пекин описал их как "серьезную оговорку против заговора сепаратистских сил Тайваня с внешними силами и необходимый шаг для защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

Отвечая на вопрос, была ли высока цена этого визита, Ву сказал: "Китай не может диктовать, как Тайваню заводить друзей. И Китай не может диктовать, как нашим друзьям оказывать поддержку Тайваню".

Напомним, в воскресенье, 9 апреля, Вооруженные силы Китая смоделировали точные удары по "ключевым целям" Тайваня во время второго дня военных учений вокруг острова. Министерство обороны Тайваня заявило, что они заметили 58 китайских самолетов.

В США заявили, что готовы оказать военную помощь Тайваню в случае, если Китай приступит к вторжению на остров.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Китай непрерывно увеличивает свой оборонный бюджет, что может свидетельствовать о намерениях совершить военную операцию против Тайваня.

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