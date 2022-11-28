Военные успехи Украины могут стать большой проблемой для США – WP

В статье Washington Post объясняется, почему для США выгодны переговоры между Украиной и Россией.

Несмотря на то, что Украина одержала еще одну великую победу в войне против российской агрессии: без изнурительных городских боев освободила Херсон, этот триумф был встречен неоднозначными сообщениями со стороны администрации президента США Джо Байдена. В Белом доме намекают, что украинцам следует начинать мирные переговоры с Россией.

Американский аналитик, политолог и историк Хэл Брэндс в своей статье для The Washington Post пытается ответить на вопрос, почему затяжная война в Украине может стать большой проблемой для Соединенных Штатов.

Автор задает вопрос: Украина идет к дальнейшим достижениям или к тяжелому тупику? С одной стороны, освобождение Херсона привело украинские силы в зону действия HIMARS остальных российских линий поставок в Крым, в то время как ВСУ могут готовиться к новым наступлениям на других направлениях.

Проблемы для Украины

1. Военный фактор

С другой стороны, после тяжелых сражений украинской армии может потребоваться отдых. Она также может столкнуться с более жестким сопротивлением, поскольку российские силы увеличат свою численность благодаря притоку мобилизованных.

"Честно говоря, украинцы и ранее удивляли скептиков. Но учитывая, что сейчас они вытеснили Россию с ее наиболее уязвимых позиций, следующие шаги могут быть сложнее", — говорит Хэл Брэндс.

2. Ядерная угроза

Автор не исключает, что Путин может решиться на применение ядерного оружия, если ВСУ все войдут в Крым.

"Путин угрожал использовать ядерное оружие для удержания регионов, которые он незаконно захватил с 2014 года. Украина переступила эти красные линии на востоке Украины и Херсонщине. Однако Крым является более центральным в путинском нарративе о возрождении России; его потеря может взорвать политический престиж Путина посерьезнее, чем любое предыдущее", — считает эксперт.

3. Удержится ли проукраинская коалиция

Автор статьи отмечает, что Европа, лишенная российских энергоносителей, переживает экономически тяжелую зиму. По его мнению, именно поэтому администрация Байдена призвала Зеленского отказаться от своего предварительного заявления, что Украина будет вести переговоры только со следующим лидером России.

Это заявление президента Украины фактически сделало смену режима в Москве военной целью Запада.

"Если Украина хочет получить поддержку, необходимую для победы в войне, она должна показать, что открыта для переговоров по ее прекращению", — уверен Брендс.

Проблемы США

По мнению Хела Брендса, если эта война нанесла Украине ужасный ущерб, то для Вашингтона она стала стратегической неожиданностью:

Российская армия уничтожается;

Страны НАТО быстро вооружаются;

Япония, Тайвань и Австралия ускоряют военные приготовления на фоне угрозы из Китая.

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По словам эксперта, продолжающаяся война в Украине показывает, насколько недостаточной стала оборонная промышленная база США. Брендс не исключает, что если ситуация в Тайванском проливе и отношения со Штатов с КНР будут ухудшаться столь стремительно, сторонников мирных переговоров Украины с РФ в США прибавится.

"Из всех дебатов и дилемм, которые скрываются за недавними разговорами о переговорах, пожалуй, самым актуальным является страх, что у Вашингтона просто нет времени для всего мира", — подытожил он.

Что известно о возможных переговорах Украины и РФ

Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине.

Однако, по информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.

Американский дипломат, посол США в Украине (2006-2009 гг.), временный поверенный в делах США в Украине (2019-2020 гг.) Уильям Тейлор уверен, что сейчас переговоры позволят россиянам остаться на месте, когда есть шанс их вытеснить военным путем.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Россия официально не обращалась к Украине с просьбой о переговорах.

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Российский оппозиционер Леонид Гозман также считает, что после перемирия армия РФ может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

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