Военных не будут отправлять: Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Байден заявил, что США не будут отправлять войска в Украину из-за угрозы "мировой войны".

Из-за вероятной угрозы российской агрессии президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американских военных не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

Об этом сообщает NBC.

"Американцы должны немедленно уехать. Мы имеем дело не с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация и все может быстро пойти безумным путем", — сказал президент США.

Джо Байден добавил, что США не будут отправлять своих военных в Украину для эвакуации американцев в случае новой российской агрессии.

"Это будет мировая война, когда американцы и Россия начнут стрелять друг в друга", – заявил американский лидер.

В Госдепе обновили рекомендации для туристов, которые хотят посетить Украину и американцев, которые уже находятся в стране. Там призвали своих граждан немедленно уехать из-за угрозы российской агрессии.

Напомним, разведка США указывает на то, что некоторые российские чиновники озабочены тем, что широкомасштабное вторжение в Украину будет дороже и сложнее, чем представляет президент России Владимир Путин и другие лидеры Кремля.

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