Военный, а не политик: в США сказали, какой посол сможет договориться о новых Patriot для Украины

Американцы хотят видеть послом Украины военного вместо политика / © Associated Press

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Вместо того чтобы назначать на важнейшую дипломатическую должность очередного политика, президенту Украины Владимиру Зеленскому советуют отправить в США человека с реальным военным опытом. По мнению экспертов, идеальным кандидатом станет специалист по силам беспилотных систем, который сможет общаться с Пентагоном на равных.

Об этом пишет американский бизнесмен, глава Американо-украинского комитета политического действия Джед Санден в своей авторской колонке для польского издания Onet.

Отказ Свириденко и обмен на Patriot

Киев намеревался заполнить вакантную должность в США карьерным политиком, предложив это кресло экс-премьеру Юлии Свириденко. Однако она отказалась заменить Ольгу Стефанишину в Вашингтоне. Автор материала отмечает, что перевод политического союзника за границу ради «мягкого приземления» сейчас является абсолютно ложным шагом.

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Украине нужен человек, который разбирается в дронах, ведь это единственная сфера, где Киев может не только просить о помощи, но и делиться уникальным опытом. Американские стратеги активно изучают украинскую доктрину, чтобы понять боевой успех нашего флота дронов.

"Отношения становятся обменом: нам нужны ваши системы Patriot, вы должны понять, чему мы научились об уничтожении бронетехники с помощью квадрокоптера за 500 долларов", - подчеркивает Джед Санден.

Военный авторитет вне политики

Помощь Украине стала предметом ожесточенных межпартийных споров в США, поэтому нашему государству нужен представитель, стоящий над политическими баталиями. В американской культуре вооруженные силы традиционно остаются вне партийных разногласий, поэтому солдат в должности посла никогда не будет восприниматься Конгрессом как чей-то политический интриган.

У Украины уже есть успешный пример такого подхода: бывший главнокомандующий Валерий Залужный работает послом в Лондоне, и к его словам британские оборонные круги действительно прислушиваются. Подобный шаг сделал Израиль в 1968 году, когда отправил в Вашингтон Ицхака Рабина сразу после его командования в Шестидневной войне. Тогда именно этот военный опыт помог прочно заложить фундамент современных отношений безопасности между США и Израилем.

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Напомним, Зеленский окончательно еще не определился с тем, кто возглавит Минобороны. Однако он не исключил, что министром обороны может стать эксглава МВД Игорь Клименко.

Впрочем, стало известно, что Клименко отказывается возглавлять Министерство обороны . В ближайшее время может состояться еще один разговор между президентом и Михаилом Федоровым, который подал в отставку с поста главы Минобороны.

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