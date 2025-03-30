Военный эксперт назвал действенный метод, как уменьшить количество атак по Украине

Военный эксперт Игорь Романенко / © Радио Свобода

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Для уменьшения количества атак по Украине необходимо нанести удары по производственным мощностям России, производящим дроны.

Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Романенко в эфире КИЕВ24.

«Это надо нашими дальними средствами бить по предприятиям, где производятся эти дроны. В данном случае, например, в Татарстане, и для этого использовали дроны, действующие у нас 2,5 тысячи километров, 3 тысячи уже есть. А также ракетный вопрос оружием применяли для того, чтобы доставать до тысячи километров, мы можем это делать», - сказал он.

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По его словам, также нужно избивать по составам вооружения, где находятся эти летательные аппараты. И потом, если это непосредственно дроны, то дроны, площадки, пуски, пускали в установки.

«Это противоречиво, более эффективно действует по этим. Но мы видим, что в горах масштаба выработки, если месяц назад они выпускали до 150, то сейчас около 200 дронов в сутки на капище, где нужно сконцентрировать свои усилия и соответствующим образом избивают», - добавил эксперт.

Он рассказал, что в настоящее время происходит разработка новых систем уничтожения дронов, которые более доступны по стоимости и эффективны в воздушных боях.

«И теперь здесь идет разработка и принятие на вооружение систем, которые были более дешевы и эффективны в уничтожении дронов в воздух. Это действуют как комплексы зенитные, так и зенитные артиллерийские средства. Пливают подразделения радиоэлектронной борьбы на действия этих дронов, то есть выводятся мобильные группы. Но враг производит технически усовершенствованные характеристики всех ударных аппаратов, а также организационные ответные действия, то есть тактику изменений. Где-то он по местности снижает, чтобы это было над Небоскребом, и непосредственно прилетают», - сказал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 30 марта 2025 года россияне снова атаковали Украину. Захватчики выпустили более ста беспилотников.