Военный эксперт рассказал, с чем связяны массированные атаки на Украину

Ночная атака была прогнозируемая, така как перед этим была массированная атака "шахедами", под 70 "шахедов" пошло.

Об этом заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

А этой ночью пошли ракеты - вперемешку с «шахедами», но прогнозируемо.

«Были уничтожены более 90%, но это легкие цели, дозвуковые - крылатые ракеты и "шахеды". Мы научились их сбивать с очень хорошим коэффициентом. А в обед скорее всего пошли баллистические ракеты типа "Искандеров". "Искандеры" могут до 500 км доставать, с территории России, Брянской области бить по Киеву. Скорее всего, именно такого рода атака была осуществлена на Киев», - сказал он.

Атака вызвана несколькими факторами.

«Скорее всего, они попытались ночью засушить нашу киевскую систему ПВО, а уже днем достать с помощью "Искандеров", баллистических ракет. И может быть связано очень быстрое решение на применение баллистических ракет по Киеву с нашим разворачивающимся наступлением по всей линии фронта и по госгранице с Россией», - резюмировал эксперт.

Напомним, что в Киеве враг дважды в сутки атаковал город ракетами. Благодаря великолепной работе ПВО все цели над городом были сбиты.

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