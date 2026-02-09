Военный обвинил нардепа Войцеховского в «политических манипуляциях на крови» из-за Корсунской трагедии

Реклама

Военный и блогер Игорь Криворучко в своем посту на Facebook обвинил народного депутата Виталия Войцеховского в политических манипуляциях на фоне трагедии, произошедшей 27 января в Корсунь-Шевченковском Черкасской области.

Речь идет об инциденте при задержании подозреваемого, когда произошла стрельба. В результате происшествия погибли четверо правоохранителей и подозреваемый — ветеран войны, еще один полицейский получил тяжелые ранения.

В своем сообщении Криворучко назвал трагедию событием, требующим объективного и беспристрастного расследования, однако подверг резкой критике публичные заявления Войцеховского, в частности его тезис о том, что «трагедия на Корсунщине — это тест на зрелость власти».

В своем сообщении военный также обратился к Войцеховскому: "У вас нет ни одного (в первую очередь, морального) права что-то здесь комментировать. Власть, безусловно, должна пройти тест на зрелость, но вы, будучи частью этой власти уже более 15 лет, очевидно, этот экзамен сдать до сих пор не в состоянии".

Военный заявил, что такие комментарии аморальны, учитывая политическое прошлое депутата и его, по словам Криворучко, причастность к многочисленным скандалам. Он также подчеркнул, что Войцеховский не имеет морального права комментировать эту трагедию, являясь частью власти на протяжении многих лет.

В частности, Криворучко упомянул о частых изменениях "политической ориентации" депутата: от "Партии регионов", через "Блок Порошенко", до "Слуги народа". Также военный не обошел прошлые скандалы вокруг Войцеховского: обвинение в коррупции, рейдерстве и "липовом" ВЛК для сына.

Официальной реакции Виталия Войцеховского на обвинение пока нет.