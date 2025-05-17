Военный объяснил, что на самом деле стояло за переговорами в Стамбуле: подробности

Флаги Украины и России / © Getty Images

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Россия выдвинула цинические условия во время переговоров в Стамбуле, демонстрируя, что не собирается отказываться от своих агрессивных целей по отношению к Украине.

Об этом в комментарии для 24 Канала заявил политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

По его мнению, диалог в Турции — лишь попытка отвлечь внимание международного сообщества и создать иллюзию уступок.

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«В Кремле не отказываются от своих стратегических планов. Переговоры — только ширма, инструмент манипуляции и агрессивной политики. Это точно не о признании вины или преступлений», — подчеркнул Антонюк.

Он подчеркивает, что Кремль не несет ответственности за совершенные преступления и продолжает игнорировать тему наказания.

«Самая большая проблема — это то, что выпала тема репараций и ответственности за военные преступления. Это безнаказанное, неосужденное зло», — отмечает военный.

Антонюк также отметил, что нынешняя агрессия РФ создает прецеденты и в других регионах мира. В частности, участие военных из Северной Кореи в боевых действиях на стороне России представляет потенциальную угрозу для Южной Кореи и способствует дестабилизации в Тихоокеанском регионе.

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«Это уже не просто война в Европе, — добавил эксперт. — Это создание нового глобального кризиса, поддерживаемого авторитарными режимами».

Напомним, ранее Кремль озвучил требования к Украине на переговорах. Эти пункты фактически являются ультиматумом, а не предложением к миру.

Однако россияне заявили об «успешных переговорах» с Украиной. По словам руководителя путинской делегации, Украина и Россия договорились проработать свои предложения по прекращению огня.

А по версии The Wall Street Journal переговоры между украинской и российской сторонами в Стамбуле стали ульминацией тщательно спланированной дипломатической игры лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши.

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