Военный оценил переговоры в Саудовской Аравии: какие нюансы

Проанализировать реальные последствия и достижения события можно будет позже.

Оценивать перспективы переговоров в Саудовской Аравии очень рано. Мы еще не знаем деталей всех договоренностей и реакции РФ.

Об этом написал военный и блогер Александр Карпюк.

По его словам, хорошо, что возобновили помощь. Но на это мог повлиять мировой резонанс: США снизили возможности Украины к защите, на что американцы отреагировали плохо.

"Нам без "Петриотов" будет тяжело. Оставить стратегические объекты без защиты – это очень плохо", – акцентирует он.

Второй момент, по мнению военного, за несколько часов обсуждали гораздо больше, чем 30-дневное перемирие.

"Что именно обсуждали по ширме и как на это отреагирует РФ — меня больше волнует, чем общеизвестная информация, озвученная сторонами", — говорит Карпюк.

Блогер считает, что пока мы не узнали деталей всех договоренностей и действий РФ, оценивать перспективы этого события очень рано.

"Хотя все похоже на то, что первый раунд переговоров прошел неплохо", — подытожил он.

Ранее говорилось, что весь российский пропагандистский нарратив на Запад построен сейчас вокруг тезиса "Украина не хочет мира". На переговорах в Джидде удалось окончательно сломать россиянам эту концепцию, в которую они уже вложили и деньги, и пропагандистские силы.

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