Военный переворот или добровольный транзит власти: Фейгин рассказал, уступит ли Путин "трон"

Фейгин прокомментировал информацию о якобы арестах военных в Москве и конфликте между Минобороны РФ и ФСБ.

Сын секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий, работающий сейчас на должности министра сельского хозяйства, является самым вероятным кандидатом в замену Путину. Но сам Путин не согласится на передачу власти, как это было в 2008-2012, когда пост президента временно перешел к Дмитрию Медведеву.

Об этом заявил российский политолог и правозащитник Марк Фейгин в эфире канала Freedom.

"Эту схему (передача власти. – Ред.) можно реализовать с добровольного согласия Путина. Выдвигают сына Патрушева, выбора никакого нет, все происходит, как на псевдореферендумах. И 42-летнего Дмитрия Патрушева делают президентом. Но я в это не очень верю", – говорит Фейгин.

Правозащитник уверен: Путин "готов передать власть только самому себе, больше никому", поэтому добровольно на такую схему диктатор не согласится.

"Придумать такую схему, за которой он, если бы и скрылся, имел шанс вернуться, как было с Медведевым. С Патрушевым и семейством такое не пройдет. Добровольный вариант такого изменения я исключаю", — сказал он.

Российский правозащитник прокомментировал информацию о якобы арестах военных в Москве и конфликте между Минобороны РФ и ФСБ.

"Я думаю, что речь идет не о масштабной акции, а об обеспечении мероприятий. Они нужны для того, чтобы поменять кого-то из руководства. Просто отставить и назначить кого-то следующего. Я не думаю, что речь идет о какой-то силовой составляющей. По крайней мере, пока. Я позвонил своим знакомым (в Россию. — Ред.). Никто ничего не видел. Никто ничего не подтверждает пока. Может, это не видно. А если это не видно, значит, идут какие-то оперативные мероприятия. То, что кого-то снимут, кого оставят — может быть так", — предположил Фейгин.

По его словам, путинский режим на фоне поражений в Украине и взрыва на Крымском мосту будет вынужден "бросить народу кость" и "наказать виновных".

"Разборки" между российским Минобороны и ФСБ

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что взрыв на Крымском мосту устроили сами россияне. По его мнению, взрыв явился следствием противостояния между ФСБшниками и российским Минобороны.

Советник главы ОП говорит, что ФСБ хотела арестовать российских генералов, посадив своих людей на ключевые должности, чтобы продолжить войну в том виде, в каком ее понимает.

По словам Подоляка, говорить о возможном путче еще рано, но в РФ назревает конфликт между разными силовиками.

А между тем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, вчера, 8 октября, в Москве начались аресты военных . В Москву якобы вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Может ли это быть связано с подготовкой к перевороту или борьбой между "башнями Кремля", а именно между Минобороны РФ и ФСБ — пока не сообщается.

Советник ОП Алексей Арестович уточнил, что по одной версии росгвардейцы действительно арестовали военных, по другой – никого не трогали.

Российский правозащитник Марк Фейгин ранее объяснял, что Путину выгоден конфликт между "башнями Кремля". Пока башни Кремля воюют между собой, для Путина это идеальная ситуация. Он выступает арбитром.

Путин теряет власть

Не исключено, что ситуация могла выйти из контроля диктатора. Предвестником этого мог быть публичный "наезд" главы Чечни Кадырова и владельца ЧИК "Вагнера" Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ. Это значит, что власть вождя Владимира Путина пошатнулась, убежден советник ОП Алексей Арестович.

Российский политолог и публицист, живущий в США, Андрей Пионтковский заявил, что Путину начинают противоречить его ближайшие соратники. Издание Washington Post со ссылкой на разведку США подтверждает, что среди ближайшего окружения Путина нашелся человек, который в последние недели выразило несогласие по поводу его ведения войны в Украине.

Операция "преемник"

Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, известного радикальными антизападными и антиукраинскими взглядами, рассматривают как потенциального преемника Путина. Также среди кнадидатов на "трон" – его сын, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.