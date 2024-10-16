Военный подверг критике эксперта Харченко за очередной фейк о запрете импорта электроэнергии из ЕС

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов жестко отреагировал на заявления энергоэксперта Александра Харченко о якобы рисках остановки импорта электроэнергии в Украину. В своем сообщении Сазонов отметил, что такие заявления ошибочны и уже были опровергнуты Секретариатом Энергетического Сообщества.

Сазонов подчеркнул, что подобные фейки не только сеют панику среди готовящихся к зиме украинцев, но и активно используются российской пропагандой. По его словам, российские медиа подхватили слова Харченко и раскручивают тему о том, что Запад покидает Украину, а украинская энергосистема терпит крах, который играет в пользу российских переговорщиков и мобилизационных кампаний. Сазонов прямо обвинил Харченко в содействии врагу, подчеркнув, что его манипуляции работают в пользу российской пропаганды, а не в защиту Украины.

Напомним, 14 октября Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Компания "Укрэнерго" может потерять сертификацию, подтверждающую способность оператора сетей работать по европейским стандартам. Это может произойти уже в начале зимы. Поэтому Украина, по его словам, может потерять возможность импорта электроэнергии, а при этом эта ситуация нанесет огромный ущерб процессу интеграции рынка электроэнергии Украины в Европу.

Секретариат Европейского Энергосообщества (ЕЭС) вышел вчера с заявлением, где назвал "вводящими в заблуждение" утверждения о том, что процесс сертификации НЭК "Укрэнерго" как независимого оператора системы передачи связан с возможностью импортировать э/э из Европы.

"Утверждение о том, что этот процесс (сертификации "Укрэнерго" — ЕР) повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию из ЕС в зимний период, вводят в заблуждение. Импорт энергии имеет решающее значение для обеспечения надежного энергоснабжения, особенно в холодное время года, когда доступ к ней необходимо для основных услуг и общественного благосостояния", — говорится в заявлении Секретариата ЕЭС на сайте во вторник.

Секретариат пояснил, что сертификация "Укрэнерго" началась задолго до войны с целью приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.

Ранее эксперта Харченко уже неоднократно официально разоблачали на публикации фейков, в частности, Центр противодействия дезинформации.