«Воевать будем еще долго»: Жорин предостерег от иллюзий по поводу перемирия с РФ

Жорин: Перемирие как концепция — это пауза перед дальнейшим противостоянием

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Любое перемирие с Россией будет лишь временной паузой перед витком противостояния, а сами боевые действия не остановятся.

Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, комментируя информацию о возможном энергетическом перемирии.

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По словам военного, он лично не верит в возможность существования каких-либо постоянных договоренностей со страной-агрессором.

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«Перемирие как концепция — пауза перед дальнейшим противостоянием. Хотя я лично не верю в какие-либо постоянные договоренности с РФ — даже такие», — говорит Жорин.

В то же время он отмечает, что даже если воздушного перемирия удастся достичь, это время нужно не потерять, «как это у нас часто бывает», а потратить его на перестройку всей системы, децентрализацию логистики, реальную защиту объектов и т.д. А также обязательно использовать все возможности для возвращения технологического преимущества в направлении реактивных дронов и борьбы с ними.

«Воевать с „русаками“ мы будем еще долго. Их цель на данном этапе войны — это полная оккупация Донбасса. Пока они хотя бы иллюзию относительно возможности этого плана, боевые действия не остановятся», — подытожил Жорин.

Что известно о воздушном или энергетическом перемирии

Напомним, в понедельник, 14 сентября, президент США Дональд Трамп объявил, что Киев и Москва не будут атаковать объекты энергетики друг друга.

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Владимир Зеленский ответил, что Украина готова не наносить ответных ударов по России, если международные партнеры гарантируют прекращение российских атак.

Впоследствии стало известно, что заявление Трампа было поспешным. По данным СМИ, вопрос возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией сейчас прорабатывается, однако окончательного соглашения стороны еще не достигли.

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