Воевать или договариваться: Киев должен принять важное решение — Блинкен

Глава дипломатического ведомства США считает, что прекращение огня должно быть на справедливых и длительных условиях.

В следующем 2025 году украинцы должны будут принять фундаментальное решение о продолжении борьбы или желании вести переговоры и договариваться о прекращении огня.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу MSNBC.

По его словам, другой фундаментальный вопрос состоит в том, готова ли Россия договариваться и добросовестно выполнять договоренности.

“Если дойдет до этого, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Трампа будет все для заключения сильнейшего соглашения. Это означает попытку укрепить позиции Украины на поле боя, убедившись, что у нее есть деньги, боеприпасы и мобилизованный персонал. Это означает продолжение максимального давления на Россию”, — подчеркнул Блинкен.

При этом глава дипломатического ведомства США добавил, что прекращение огня должно быть на справедливых и долговременных условиях, а для этого должна быть уверенность, что Россия не атакует после передышки через год-два или пять лет. .

“Если мы этого добьемся, Украина будет на пути к успеху. Это страна, которая крепко стоит как независимое государство. Ее не стерли с карты. Это то, что хотел сделать Путин. Он провалился. Она может крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом планах. Это лучший отпор Путину. И я знаю, что президент Трамп захочет заключить хорошее соглашение”, — заверил Энтони Блинкен.

Напомним, Украина по Конституции не может отказаться от своих территорий, но вернуть их сил пока нет. Как отметил президент Владимир Зеленский, мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление международного сообщества, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.

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