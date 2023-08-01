"Воевать я не хочу": Лукашенко уверяет, что "Вагнер" не отправлялся к границе с Польшей

В то же время, диктатор подчеркнул, что Беларусь будет перемещать свои военные подразделения по своей территории так, как сочтет нужным.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отбросил заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" отправились на польскую границу.

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

Лукашенко убеждает, что "вагнеровцы" в Беларуси якобы только передают боевой опыт белорусским военным.

"Вдруг, слышу недавно, разозлилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно", – сказал нелегитимный президент РБ.

Он добавил, что должен "обучать своих военных, потому что армия, которая не воюет – это наполовину армия".

"Воевать я не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить. Вот они ("вагнеровцы" – ред.) и передают свой опыт. Посоветуют, что-то скажут", – заверил Лукашенко.

По его словам, наемники "Вагнера" находятся под Осиповичами в центре страны и "никуда не стремятся" и "совершенно бесплатно помогают нам, передают опыт".

В то же время белорусский диктатор отметил, что государство будет перемещать свои военные подразделения по своей территории так, как сочтет нужным: "Мы по плану выстраиваем оборону, исходя из опыта даже этих "вагнеровцев".

Какие планы по Польше есть у "Вагнера" в Беларуси

29 июля Моравецкий сообщил, что более сотни "вагнеровцев" отправились в Сувальский коридор, соединяющий Польшу с территориями стран Балтии, а также отделяющий Калининградскую область РФ и Беларусь. Премьер Польши не исключил, что "вагнеровцы" постараются проникнуть на польскую территорию под видом нелегальных иммигрантов.

Позже вице-маршалок польского Сената Михал Каминский заявил, что ЧВК "Вагнер" накапливает силы в Беларуси и может начать террористическую операцию в Сувальском коридоре, "чтобы протестировать солидарность НАТО с Польшей".

Отметим, что в середине июля глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявлял – "вагнеровцев" отправили в Беларусь, потому что там есть Сувальский коридор, который "в случае чего нам очень нужен".

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