Воевавший за Украину брат Венса рассказал о попытках повлиять на родственника

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса – Нейт Вэнс – рассказал, что пытался лично предупредить своего родственника о том, что россияне не являются союзниками американцев и никогда ими не станут, но все безрезультатно.

Об этом Нейт Вэнс, в качестве добровольца защищавший Украину на фронте, рассказал в интервью CNN.

Брат вице-президента США выразил обеспокоенность тем, что новая американская администрация позволяет России манипулировать страной.

По мнению Нейта Венса, его опыт в Украине дал ему уникальную перспективу, которой нет у большинства американцев. Он отметил культурные различия между украинцами, американцами и россиянами и подчеркнул – если пытаться вести дела с Россией через американскую призму, это вернется бумерангом.

"Они не думают так, как мы. Я говорю об их политической верхушке. Я лично не раз видел, как они стреляют в собственных солдат – и это не было единичным случаем. Это случалось достаточно часто, чтобы считать это политикой, особенно если войска отступают. Поэтому эти люди, как политика, пожирают своих. Они без колебаний уничтожат и американского президента, и вице-президента. Им безразлично, что мы думаем. Они не наши союзники, и никогда ими не станут. По крайней мере, не в этом поколении", – высказался бывший доброволец.

Он сказал, что пытался лично предупредить своего двоюродного брата, но безрезультатно. Нейт Венс акцентировал, что попытки навязать неполноценный мир, который выгоден только России, будут иметь катастрофические последствия.

"Россия потратила последние три года на укрепление своего военно-промышленного комплекса. Если снять санкции, мы увидим огромный приток средств в этот комплекс, и они используют эти деньги для создания военной машины. Именно это они и сделают. Идея империалистической, агрессивной, модернизированной России, которая усвоила уроки современной войны, является проблемой для нашего будущего. Если Россия получит значительные уступки в перемирии, она представит это в качестве своей победы", – рассказал брат вице-президента США.

Он добавил, что на этом россияне не остановятся. Они получат возможность перегруппироваться, усилиться и модернизироваться, а затем вернутся.

"И когда они вернутся, они будут еще большей проблемой, чем сейчас. Сейчас Россия – в своем самом слабом состоянии. Как только начнется перемирие, она сразу начнет усиливаться и становиться сильнее каждый день. Поэтому то, как завершится эта война, имеет решающее значение", – подчеркнул Нейт Вэнс.

Напомним, ранее стало известно, что Нейт Вэнс воевал за Украину в составе "Волков да Винчи". Он назвал ошибкой веру своего брата и президента США Дональда Трампа в то, что "они могут ласково говорить с Владимиром Путиным. Мы полезные идиоты Владимира Путина".