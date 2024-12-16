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Волкер назвал "хорошим выбором" назначение Келлога спецпредставителем Трампа по Украине

Волкер назвал "хорошим выбором" назначение Келлога спецпредставителем Трампа по Украине

Курт Волкер о назначении Кита Келлога / Фото: Associated Press

Келлог будет реализовывать видение Трампа для скорейшего завершения российской агрессии против Украины.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп номинировал генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность специального представителя США по Украине. Курт Волкер, бывший в этой должности во время первой каденции Трампа заявил, что считает такое решение "хорошим выбором".

Об этом он заявил во время своего интервью " Голосу Америки "

"Он (Келлог, — ред.) опытный военачальник и трехзвездный генерал, довольно существенно. У него тесные отношения с президентом Трампом, поэтому они могут общаться непосредственно, что важно",- заявил дипломат.

Он пояснил, что Келлог будет реализовывать видение Трампа для скорейшего завершения российской агрессии против Украины.

"Это значит передавать месседжи президента Трампа, оценивать реальность на местах и (передавать) какие-либо сообщения от любых сторон", — сказал он.

Волкер заявил, что ситуация изменилась со времен, когда он был на этой должности, поскольку Россия теперь ведет открытую войну против Украины. Он заявил, что Трамп хорошо осведомлен о ситуации в Украине, в том числе с преступлениями российских анресоров.

"Военные преступления, похищение детей — он это понимает. Сейчас он знает гораздо больше, чем это было в 2017-м, 2018 годах", — рассказал дипломат.

Кроме того, Волкер посоветовал своему преемнику не "увязать в деталях, общаясь с россиянами". Он пояснил, что российский диктатор стремится к захвату всей Украины, поэтому его можно остановить только силой.

"Не ведитесь на уловки о том, что нам здесь нужна автономия, нам нужна эта демилитаризованная зона, нам нужен какой-то политический процесс. Это все дымовые завесы. Путин на самом деле не беспокоится никакими этими вещами. То, что он хочет сделать, это захватить всю Украину, и его просто нужно остановить достаточной силой, чтобы он не смог этого сделать", – говорит Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что Портников предположил, чего ожидать от Трампа, если он не сможет договориться с Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт допустил, когда и как прекратятся боевые действия в Украине.

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