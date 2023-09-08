Волкер не убежден, что США сделают зеркальный ответ на возможный ядерный удар России.

Бывший посол США при НАТО Курт Волкер считает, что если Россия использует ядерное оружие в Украине, ответ Запада не обязательно будет таким же.

Волкер убежден, что риск любого использования ядерного оружия всегда следует воспринимать всерьез, даже если его вероятность составляет 1%. Волкер подчеркнул, что следует быть готовым, однако он считает, что вероятность применения РФ ядерного оружия очень низкая.

Об этом бывший спецпредставитель по делам Украины сказал во время общения с журналистами, пишет Эспрессо.

"Я думаю, что это очень маловероятно по нескольким причинам. Одна из которых, если мы говорим о стратегическом обмене ядерным оружием между США и Россией – Россия этого не переживет, и они это знают", – пояснил Волкер.

Мол, если РФ применит ядерное оружие, это все равно не поможет Путину достичь своих целей.

"Если мы говорим о тактическом ядерном оружии, которое может быть использовано на поле боя в Украине, для Владимира Путина это создает другую проблему. Во-первых, это не поможет ему захватить территорию – то, что он пытается сделать. Поэтому это не поможет достичь его целей", — сказал Волкер.

Экспредставитель США добавил, что ответ Запада не обязательно будет ядерным, потому что "никто из нас не хочет жить в мире, где ядерное оружие используется регулярно".

Также читайте Глава Генштаба Польши призвал НАТО агрессивнее отвечать на ядерные угрозы РФ

"Многие страны сказали россиянам, что если вы используете ядерное оружие, будет прямой ответ, который приведет к катастрофическим последствиям для России. Путин услышал это от Соединенных Штатов, от НАТО, Китая, Индии", — отметил чиновник.

Волкер считает, что из-за этих предупреждений российские военные осознают реальную опасность для себя.

Он также подчеркнул, что принятие о применении ядерного оружия – это решение не одного Путина.

"Это не решение одного человека в России, в отличие от большинства решений. Для использования ядерного оружия нужно действовать вместе с несколькими людьми, и, как я уже сказал, я не думаю, что военные этого хотят. А Путин не может допустить ситуацию, когда он отдает приказ, а военные его не выполняют. Поэтому даже для него есть риск. Так что я думаю, что все эти вещи невероятно усложняют для России этот шаг", — объяснил Волкер.

Чиновник резюмировал, что необходимо и дальше продвигать месседж, что никто не пытается захватить территорию России и угрожать ей как государству, потому что российская доктрина как раз и заключается в том, что "ядерное оружие необходимо использовать для защиты государства".

▶️ Смотрите на YouTube-канале ТСН: В российских эфирах уже весь мир на коленях. Пропаганда придумывает для россиян победы

Ранее стало известно, что Россия опрокидывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

Читайте также: