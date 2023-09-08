Волкер не убежден, что США сделают зеркальный ответ на возможный ядерный удар России.

Бывший посол США при НАТО Курт Волкер считает, что если Россия использует ядерное оружие в Украине, ответ Запада не обязательно будет таким же.
Волкер убежден, что риск любого использования ядерного оружия всегда следует воспринимать всерьез, даже если его вероятность составляет 1%. Волкер подчеркнул, что следует быть готовым, однако он считает, что вероятность применения РФ ядерного оружия очень низкая.
Об этом бывший спецпредставитель по делам Украины сказал во время общения с журналистами, пишет Эспрессо.
"Я думаю, что это очень маловероятно по нескольким причинам. Одна из которых, если мы говорим о стратегическом обмене ядерным оружием между США и Россией – Россия этого не переживет, и они это знают", – пояснил Волкер.
Мол, если РФ применит ядерное оружие, это все равно не поможет Путину достичь своих целей.
"Если мы говорим о тактическом ядерном оружии, которое может быть использовано на поле боя в Украине, для Владимира Путина это создает другую проблему. Во-первых, это не поможет ему захватить территорию – то, что он пытается сделать. Поэтому это не поможет достичь его целей", — сказал Волкер.
Экспредставитель США добавил, что ответ Запада не обязательно будет ядерным, потому что "никто из нас не хочет жить в мире, где ядерное оружие используется регулярно".
"Многие страны сказали россиянам, что если вы используете ядерное оружие, будет прямой ответ, который приведет к катастрофическим последствиям для России. Путин услышал это от Соединенных Штатов, от НАТО, Китая, Индии", — отметил чиновник.
Волкер считает, что из-за этих предупреждений российские военные осознают реальную опасность для себя.
Он также подчеркнул, что принятие о применении ядерного оружия – это решение не одного Путина.
"Это не решение одного человека в России, в отличие от большинства решений. Для использования ядерного оружия нужно действовать вместе с несколькими людьми, и, как я уже сказал, я не думаю, что военные этого хотят. А Путин не может допустить ситуацию, когда он отдает приказ, а военные его не выполняют. Поэтому даже для него есть риск. Так что я думаю, что все эти вещи невероятно усложняют для России этот шаг", — объяснил Волкер.
Чиновник резюмировал, что необходимо и дальше продвигать месседж, что никто не пытается захватить территорию России и угрожать ей как государству, потому что российская доктрина как раз и заключается в том, что "ядерное оружие необходимо использовать для защиты государства".
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Ранее стало известно, что Россия опрокидывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.
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