Волкер объяснил, что такое политика НАТО в отношении Украины для Путина

Об этом во время конференции в Европарламенте заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экспредставитель США по Украине Курт Волкер, пишет Укринформ.

Он подчеркнул, что выражает личную точку зрения, а не позицию правительства США,

«Убежден, что политика НАТО сегодня ненамеренно посылает сигнал для Путина – продолжать боевые действия. Мы говорим, что Украина станет членом в длительной перспективе, но мы не можем привести ее в НАТО, пока продолжается эта война. Это стимул для Путина продолжать войну. Я действительно думаю, что пришло время для нас сделать прямо противоположное послание, что Украина станет членом НАТО как можно быстрее. Это означает, что не останется ни одного пути для проигрыша Украины. Тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России разрушительным», — сказал американский дипломат.

Он отметил, что практическое воплощение такого намерения не так сложно, как считается. Безусловно, есть обеспокоенность, что членство Украины может привести к эскалации, риску использования ядерного оружия или прямому столкновению НАТО с российскими войсками. Эти беспокойства должны учитываться, но они, по словам Волкера, могут быть решены.

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Напомним, состоявшиеся на этой неделе встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО в Брюсселе, а также заседания Совета НАТО-Украина, в которых примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, подтвердят прочную приверженность Альянса дальнейшей поддержке Украины.

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