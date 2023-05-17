Волкер рассказал, как Украина может вступить в НАТО еще до окончания войны

Он напомнил, что прецедент, когда в НАТО вступала не целая страна, а только ее часть, уже был в Европе.

У Украины есть шансы присоединиться к НАТО еще до окончания российской агрессии.

Об этом во время брифинга в Одессе сказал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает Укринформ.

"Относительно того, может ли присоединиться Украина к НАТО к завершению войны, стоит посмотреть на присоединившуюся к НАТО Германию, будучи разделенной страной, когда восточная часть Германии была под оккупацией СССР", — заявил Волкер.

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Он отметил, что Украина может еще до окончания боевых действий присоединиться к Североатлантическому союзу. Возможно, 5 статья Североатлантического альянса будет применяться только к территориям, которые на момент присоединения к НАТО не будут под российской оккупацией.

"Как и когда закончится война, неизвестно. Это может быть нечто подобное, как происходит в Корее. Корея разделена на две части — Северную и Южную и все еще находится в состоянии войны", — добавил экспредставитель Госдепа США.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник обнародовали совместное заявление, в котором они выдвинули требование о "возвращении Украины в нейтральный внеблоковый статус".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ряде подготовительных совещаний по поводу новых шагов по укреплению украинской обороны и международных позиций.

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