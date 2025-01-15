Волкер рассказал, кто должен возглавить миротворческую миссию в Украине

Страны Европы должны играть ключевую роль в вопросе обеспечения миротворческой миссии в Украине.

Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает Радио Свобода.

Он отметил, что европейские партнеры Украины должны обеспечить военные расходы и потребности Украины в безопасности.

"Они должны взять на себя львиную долю ответственности за оборонные расходы в Европе и обеспечение военных потребностей Украины. Организацию может взять на себя НАТО, но войска на местах должны размещать страны Европы", — заявил Волкер.

Кроме того, он заявил, что США могут поддерживать миротворческую миссию посредством авиационного присутствия в небе над Польшей и Германией, но основную часть должна выполнить Европа.

"Думаю, это вероятно. Но даже до этого мы еще не дошли. Еще пока даже не было первого телефонного звонка президента Трампа президенту Путину", — сказал дипломат", — сказал Волкер.

Напомним, ранее сообщалось, что у Путина сделали скандальное заявление относительно переговоров по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена предложили ЕС и команде Трампа решение о том, как посадить Путина за стол переговоров.

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