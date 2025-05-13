Курт Уолкер. / © Associated Press

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Диктатор РФ Владимир Путин хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Следовательно, сейчас 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью "Радио Свобода" .

По его словам, в какой-то момент даже постоянное прекращение огня станет реальным. Однако сейчас, считает политик, Путин не готов.

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"Он не хочет прекращения огня. Он хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Он хочет увидеть, смогут ли его войска достичь чего-нибудь в летнем наступлении. Поэтому он просто не готов к этому", - пояснил он.

Впрочем, финансовое и военное давление на Россию все же заставит Путина пойти на уступки.

"Это приведет к тому, что он скажет: "Хорошо, сейчас тот момент, когда мы должны согласиться на прекращение огня". Это может произойти осенью или в следующем году. Я думаю, что возможно до конца этого года мы дойдем до этого момента", - говорит дипломат.

Прямые переговоры с Москвой сейчас не помогут завершить войну и "не приведут ни к какому прогрессу".

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"Важно иметь [в переговорах] международное участие, потому что Путин будет лгать, обманывать и искажать факты - и все должны это видеть. Если Украина и Россия будут сидеть в одной комнате, Россия выйдет [после переговоров], обвинит Украину во всевозможных вещах, и у людей сложится запутанная картина", - сказал он.

Он также заявил, что после прекращения огня нужно использовать это время с умом.

"Мы должны инвестировать в военный потенциал Украины, обучение, европейские силы сдерживания, экономическое развитие, скорейшую интеграцию Украины в ЕС, чтобы удержать Путина от будущих атак", - говорит Волкер.

Как сообщалось, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что завершение войны зависит от его решения российского "фюрера" Владимира Путина. Именно диктатор РФ несет ответственность за установление мира с Украиной.

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Напомним, диктатор РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле , которые были прерваны в 2022 году. Кроме того, фюрер цинично заявил, что Украина якобы нарушала предыдущие перемирия.

Дата публикации 13:19, 12.05.25 Количество просмотров 26 Зеленский пошел ва-банк! Слово за Путиным! Какие шансы на мир, когда обстрелы не стихают?