Волкер шокировал прогнозом относительно Путина: «Иллюзий быть не должно»

Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин после последних переговоров не изменил свою позицию по завершению войны против Украины и не готов отказываться от максималистских целей.

Об этом заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью «НАДРУГ MAX».

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По словам Волкера, после последних переговоров российский диктатор не отступил ни на шаг и не демонстрирует готовности менять свою позицию.

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Путин не отступил ни на шаг и не собирается. Так что иллюзий быть не должно. Цель Путина — ликвидировать Украину как суверенное независимое государство и покорить ее как часть Российской империи. Без сомнения именно это он и пытается сделать», — сказал дипломат.

Волкер считает, что Украина правильно делает, сохраняя готовность к переговорам и одновременно усиливая давление на Россию посредством дальнобойных ударов. В то же время Вашингтон, по его мнению, пока не усиливает давление на Москву.

Дипломат отметил, что Путин пользуется такой позицией президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что Россия использует такую позицию президента Трампа, чтобы продолжать свою агрессию против Украины. И нужно большее давление на Россию, чтобы заставить Путина остановить войну. Но мы этого не делаем. Так что на самом деле это Украина сейчас успешно давит на Путина. Именно Украина оказывает это давление», — сказал Волкер.

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По прогнозу Волкера, Путин вряд ли согласится на прекращение огня до зимы. Дипломат считает, что глава Кремля захочет воспользоваться зимним периодом, чтобы оценить результаты российской армии в поле боя.

«Я не думаю, что Путин будет готов к прекращению огня к этой зиме. Он захочет использовать зиму, чтобы посмотреть, чего сможет добиться. В конце концов ему это не удастся», — сказал бывший спецпредставитель США.

В то же время, Волкер допускает, что в 2027 году может появиться возможность для прекращения огня. Однако полноценное мирное соглашение, по его мнению, Путин не согласится достичь, поскольку это требовало бы от него признать суверенитет Украины, легитимность Зеленской и существование международной границы между государствами.

«Прекращение огня возможно. Я не думаю, что Путин когда-нибудь согласится на мирное соглашение», — сказал дипломат.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о согласии Украины и России на энергетическое перемирие, однако в Москве об этом вряд ли знают.

Мы ранее информировали, что сенатор Том Тиллис заявил, что Путин не заинтересован в прекращении боевых действий до наступления зимы, поскольку может рассчитывать использовать холодный сезон для усиления давления на Украину и получения дополнительных рычагов влияния.

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