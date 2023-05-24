Волкер высказался о перспективе для переговоров между Украиной и Россией: Путин продолжает бороться

Экс-спецпредставитель Соединенных Штатов в Украине Курт Волкер считает, что сейчас нет перспектив для серьезных переговоров между Украиной и Россией, потому что диктатору Владимиру Путину безразлично потери его страны в войне.

Такое мнение политик высказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, глава Кремля не намерен прекращать начатую войну. Курт отмечает, что перспективы для диалога между странами могут появиться только после полной победы Украины. Тогда "может явиться путь для заключения мирного договора".

"Я думаю, мы все видим, что Владимир Путин не намерен прекращать борьбу, если вы слушаете, что он говорит, смотрите, как он себя ведет, что он делает. Ему все равно, скольких россиян он убьет. Он собирается продолжать борьбу". ", – отметил бывший спецпредставитель США в Украине.

Напомним, в Кремле заявили, что так называемая "специальная военная операция" РФ в Украине продолжается. Единственным вариантом окончания войны для себя называют завершение "СВО" с выгодой для Москвы.

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