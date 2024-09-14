Воллес назвал политика, которому выгоден спор вокруг дальнобойных ударов по РФ

Ситуацию с разрешением на эти удары экс-премьер называет "перетягиванием каната".

Спор вокруг предоставления разрешения Украине на дальнобойные удары вглубь агрессора РФ выгоден кремлевскому "фюреру" Владимиру Путину.

Об этом заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

Политик выразил разочарование тем, что ситуация с разрешением на удары по России превратилась в "очередное перетягивание каната вокруг другого потенциала". Он напомнил, что подобные задержки были и с решениями о поставках Украине танков и истребителей.

"Все это промедление, все это перетягивание каната в пользу России и позволяет Путину вставлять в это промедление угрозы, новые красные линии и попытки разделить международное сообщество по принципу "разделяй и властвуй", — возмущенно выразился Волес.

Экспремьер назвал Путина "хулиганом, которому для достижения успеха нужно "запугать людей" и "заставить людей остановиться".

"Именно так он заставляет нас изменить наше поведение", — подчеркнул Воллес.

Напомним, по информации издания Politico, США и Британия могут снять ограничения по ударам по РФ. Это решение может быть согласовано на Генеральной ассамблее ООН.

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