"Волнуюсь, потому что не верю нашему суду": Марина Порошенко прокомментировала дело против мужа (видео)

Она считает его пустым.

Жена пятого президента Петра Порошенко Марина призналась, что очень волнуется и не верит, что решение суда по делу мужа будет справедливым.

"Как жена, как человек я очень волнуюсь. Я волнуюсь, потому что я не верю нашему суду. Я не верю, что решение будет справедливым. Если бы они были демократическими и незаангажированными, они бы даже не начинали это дело. Оно пустое", — сказала она в видеокомментарии на Telegram-канале "Украина 24/7".

Также она рассказала, что накануне возвращения в Украину ей удалось немного поспать, как и самому Петру Порошенко. Однако они рано проснулись, чтобы успеть на рейс.

Напомним:

Бывший президент Петр Порошенко, который в понедельник утром, 17 января, вернулся из Польши в Украину, некоторое время не мог пройти паспортную границу в аэропорту "Жуляны", где его ждал многолюдный митинг. Экс-президент сказал, что у него под предлогом проверки забрали паспорт и не пускают в Украину. Позже паспорт отдали, и Порошенко считает, что в этом есть заслуга журналистов и людей. Однако впоследствии в ГБР заявили, что следователи только хотели вручить Порошенко повестку на вызов в суд. Пограничники тоже заверили, что действовали по закону.

Порошенко выступил перед своими сторонниками прямо в аэропорту и отправился в Печерский суд, где в 11:40 началось заседание, на котором пятому президенту будут выбирать меру пресечения – Порошенко инкриминируют государственную измену.

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