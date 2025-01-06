"Володя, это не я": Лукашенко в начале войны извинялся и предлагал ударить по заводу в Беларуси – Зеленский

Лукашенко уверял Зеленского, что пытался отказать Путина от нападения на Украину.
В первые дни полномасштабной войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинялся и настаивал, что не имеет отношения к запуску ракет с территории своей страны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману, опубликованному youtube-каналом Офиса президента.
"Ты поверь, Володя, это не я, — говорил он мне. Говорил, что "это не я, с моей территории ракеты пускал Путин". Это условно его слова, у меня есть свидетели. Он сказал: "Я извиняюсь", — рассказал Зеленский.
По его словам, Лукашенко уверял, что пытался отказать Путина от нападения на Украину. В ответ Зеленский сказал, что Лукашенко – такой же убийца, как и Путин.
"Я ему сказал, что ты такой же убийца, а он мне: "Пойми, нельзя воевать с россиянами", – утверждает глава государства.
Также Лукашенко якобы предлагал Зеленскому ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Белоруссии.
"Он мне сказал: "Удар по нефтеперерабатывающему заводу". Мозырский, кажется, завод. А я ему: О чем ты говоришь?" – говорит Зеленский.
Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, чтобы не допустить повторную агрессию Путина.
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