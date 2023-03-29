Волонтеры «Украинской команды» доставили на передовую разведывательные дроны для бойцов 72-й ОМБР

Волонтеры "Украинской команды" привезли на передовую дроны для бойцов 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«Навестили бойцов 72-й Отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев, которые держат рубежи в Донецкой области. Привезли нашим защитникам прямо на передовую 12 разведывательных дронов БПЛА Mavic 3Т. Поблагодарили командира бригады Ивана Винника, его заместителя Дмитрия Кучера и всех бойцов этой героической бригады за их ежедневный подвиг», - говорится в сообщении.

В «Украинской команде» отмечают, что дроны приспособлены для работы в темноте.

«Благодаря этим дронам оккупанты не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Ведь эти «птички» оснащены тепловизорами, поэтому будут помогать нашим защитникам метко бить врага даже ночью», - подчеркивают в волонтерском штабе.

72-я Отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев в первые дни широкомасштабного вторжения держала оборону Киева, освобождала от окупантов Бучу, Гостомель и другие населенные пункты Киевской области, а сейчас сдерживает врага в Донецкой области.