Волонтеры «Украинской команды» передали бойцам на фронте тысячи пасок

Волонтеры «Украинской команды» передали подразделениям, которые защищают Украину на передовой, пасхи и другие подарки в канун Воскресенья Господнего.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

«Пасха – это праздник победы жизни над смертью, добра над злом. Именно за это бьются сегодня миллионы украинцев против темной варварской силы, которая несет рабство и смерть. Поддерживаем наших защитников в их борьбе. «Украинская команда» передала бойцам из разных подразделений тысячи пасхальных куличей и других подарков. Для того, чтобы наши бойцы чувствовали, что тыл, люди, живущие сегодня в относительно мирных городах и поселках, благодарны за защиту», - заявил руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Ранее «Украинская команда» передала бойцам на самых горячих направлениях разведывательные дроны с тепловизорами и десятки дронов-камикадзе со «взрывными посланиями» оккупантам от украинцев, которые собирали средства на беспилотники.