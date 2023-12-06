Волонтеры в День ВСУ обеспечили разведчиков ГУР дронами-камикадзе и наборами для обогрева

Волонтерский штаб «Украинская команда» в День Вооруженных Сил Украины передал разведчикам Главного управления разведки очередную партию дронов-камикадзе, а также индивидуальные наборы для обогрева.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Украинской команды».

«Сегодня – День Вооруженных Сил Украины. И вместе с ним мы впервые празднуем Святого Николая. «Украинская команда» поздравляет наших защитников с их праздником и передает очень необходимые им вещи. Разведчикам Главного управления разведки передаем партию дронов-камикадзе и «теплые наборы», - говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что дроны помогут разведчикам лучше выполнять боевые задачи.

«Эти ребята видят врага первым и всегда там, где горячо. Уверен, наши дроны помогут им эффективно утилизировать оккупантов и их технику», - подчеркнул руководитель «Украинской команды» Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что волонтеры «Украинской команды» привезли на передовую дроны-камикадзе бойцам на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Также сообщалось, что «Украинская команда» передала несколько партий дронов-камикадзе разведчикам ГУР и разведчикам одного из военных подразделений на Запорожское направление.