Уолтц сделал первое заявление по переговорам с Украиной в Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц были замечены в вестибюле отеля Ritz-Carlton в Джидде, где ведутся переговоры между официальными лицами США и Украины.

На вопрос CNN о ходе встречи Уолтц коротко ответил:

"Идем к цели".

Обсуждение длится уже более четырех часов.

Напомним, что делегации Украины и США 11 марта встретились в Джидде, Саудовская Аравия. По заявлению Вашингтона, цель встречи – создание "рамок для мирного соглашения и первоначального прекращения огня". В то же время у Киева есть опасения относительно того, чем может обернуться эта встреча.