"Вообще ни на что не влияет": у Зеленского отреагировали на решение суда РФ по полку "Азов"

Решение Верховного суда России о признании украинского полка "Азов" террористической организацией вообще ни на что не влияет и является чисто внутренним пропагандистским продуктом.

Более того, решения судов России не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в Сети 2 августа.

"Немножко странно звучит: страна, стоящая в шаге от того, чтобы быть признана спонсором терроризма и нарушающая любые правила и обычаи ведения войны, признает кого-то террористической организацией…" – обратил внимание советник главы ОП.

Он подчеркнул, что любые решения в российских юрисдикциях в отношении Украины или ее военнослужащих не будут иметь никакой правовой ценности для мира и не отразятся на переговорном процессе по обмену пленными.

"Решение Верховного суда России (даже звучит как-то дико) вообще ни на что не влияет и является чисто внутренним пропагандистским продуктом", – добавил Подоляк.

Он также раскрыл тайну светочам "российского права" о том, что с 2014 года не существует никакого добровольческого батальона "Азов". "Азов" — это отдельный отряд спецназначения в составе 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

"Спецотряд "Азов" действовал исключительно в пределах юридически мотивированных компетенций. Российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, и потому "решение" является правовым нонсенсом", – отметил советник главы президентского офиса.

Он добавил, что решения российских судов, безусловно, не будут иметь никаких последствий в международном правовом поле. В то время как Россия должна быть официально признана государством-террористом.

"Россия в любом случае будет нести прямую юридическую ответственность за издевательство над военнопленными, в частности, из-за провокации недействительными и фейковыми "судебными решениями". Даже если эти решения нужны РФ чисто для внутреннего пропагандистского использования…" – предупредил Подоляк.

Напомним, 2 августа Верховный суд России признал полк "Азов" террористической организацией и запретил его на территории РФ.

Новости Украины и мира | Выпуск ТСН.19:30 за 2 августа 2022 года

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