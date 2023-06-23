"Вооруженного вторжения не было": Обама опозорился заявлением об аннексии Крыма 2014 года

Бывший лидер США Барак Обама заявил, что Украина в 2014 году "не была Украиной, о которой говорим сегодня", и вооруженного вторжения РФ в Крым якобы не было.

Об этом 44-й президент США сказал в интервью CNN.

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым. Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к представлениям России. Даже в [Верховном] Совете тогда были симпатики России. Политика в Украине была сложнее", – сказал Обама.

Экс-президент США также встал на защиту Ангелы Меркель, которая в должности канцлера ФРГ активно сотрудничала с Россией.

"И мне, и Меркель, которой я отдаю огромное уважение, пришлось привлечь многих других европейцев, которые тогда были в панике, чтобы ввести санкции и не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины. Учитывая, на каком этапе тогда находилась Украина и какими были настроения в Европе, мы удержали рубежи. А дальше возникло ощущение украинской идентичности, отдельное от России, и решимость Украины выгнать оккупантов", – добавил Обама.

Следует отметить, что российские войска вторглись на территорию Крыма весной 2014 года. Сразу, 16 марта, оккупанты провели там незаконный референдум. Согласно ему самопровозглашенные власти захватчиков заявили, что 96,77% участников высказались за присоединение Крыма к РФ.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. К тому моменту страны Запада ввели санкции против РФ и отказались признавать полуостров российским.

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