Вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии — Байден

В то же время, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке.

В минувшее воскресенье трое американских солдат были убиты в Иордании беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Об этом заявил президент США Джо Байден в сообщении, появившемся на сайте Белого дома.

"Раньше сегодня я присутствовал на достойном возвращении этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и я разговаривал с каждой из их семей", — говорится в сообщении.



"Сегодня днем по моему указанию вооруженные силы США нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним ополченцы используют для нападения на силы США. Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться во времена и места, которые мы выберем", — добавил Байден.

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"Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-нибудь еще в мире. Но пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы причините вред американцу, мы ответим", — резюмировал он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что после атаки на военную базу в Иордании ответ не заставит себя ждать.

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