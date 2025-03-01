"Вопрос до сих пор на столе": в ЦПД отреагировали на события в Вашингтоне

Украина не в первый раз переживает сложные моменты своей истории, и всегда находит силы устоять. Поэтому, несмотря на все усилия, Россия не достигнет желаемых результатов.

Об этом заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Во-первых, вопрос до сих пор на столе и Украина отстаивает собственные интересы в очень сложных условиях. Все еще на столе. Во-вторых, Украина не одна и Европа наконец-то понимает, что их судьба зависит от сегодняшней дипломатии и оборонки. И лидеры уже поддерживают", – отметил Коваленко.

Он добавил, что третий важный момент – происходящие сейчас события "никаким образом не влияют" на то, какой хотят видеть Россию в США и Китае. По мнению Коваленко, США хотели бы, чтобы Россия была лишь "территорией в Арктике", а Китай стремится сделать своего северного соседа собственным "сырьевым придатком". Поэтому Россия не сможет добиться желаемых результатов в войне против Украины.

"Ну и самое важное – это все мы вместе, наша армия, наш народ – это наша сила. В 2022 году тоже было очень тяжело, помните? Тогда вообще существование страны висело на волоске. Стоим и выстоим", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Напомним, политолог Владимир Фесенко отметил, что спор Трампа, Венса и Зеленского был неизбежен. Он добавил, что предположительно в ближайшее время речь не будет о мирных переговорах.

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