"Вопрос Крыма решать не нам": Макрон отреагировал на слова Трампа о потерянном полуострове

Президент Франции Эммануэль Макрон / © скриншот с видео

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Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Мадагаскар в четверг, 24 апреля, заявил, что сейчас «не время» обсуждать судьбу украинского полуострова Крым, который более 10 лет назад был аннексирован Россией.

Об этом пишет BFMTV .

Заявление Макрона прозвучало в ответ на слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина давно «потеряла» Крым, а ее нежелание признать это только «вредит мирным переговорам». В Кремле сразу подхватили «удобное» высказывание Трампа и заявили, что «полностью» поддерживают позицию американского лидера.

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Однако Макрон считает, что высказывание Трампа — лишь констатация факта аннексии Крыма и не касается изменения статуса полуострова.

«Означает ли это, что мы должны предоставить России полную свободу действий? Нет. Вопрос статуса полуострова сейчас в любом случае не стоит, и решать его не нам», — подчеркнул французский лидер.

По его словам, позиция Франции стабильна и не изменится.

«Мы выступаем за суверенитет, территориальную целостность и уважение международного права. Мы будем и дальше отстаивать право украинского народа жить в мире и в пределах своих международно признанных границ», — резюмировал Макрон.

Напомним, ЕС категорически против двух пунктов по мирному плану Трампа и предостерегает США от признания Крыма российским.