Вопрос Крыму останавливает Путина от переговоров с Зеленским — Кремль

Представитель российского президента рассказал, в чем же причина.

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако условием является то, что вопрос деоккупации Крыму не может быть на повестке дня переговоров.

Об этом сообщает в эфире канала "Россия 1" пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Если говорить о политической воле Путина — то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", — сказал Песков.

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Он заявил, что подготовка встречи останавливает то, что Зеленский хочет обсуждать вопрос Крыма.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыму. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться ", — добавил он.

Напомним, что после проведения в Украине саммита "Крымская платформа", которая направлена на деоккупации Крыму. Россия угрожает участникам саммита, поскольку мол участие в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.

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