Вопрос месяцев: министр обороны Польши – о том, сколько будет продолжаться война в Украине

По мнению польского министра, первый этап этой войны украинцы выиграли.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что война в Украине – "это вопрос месяцев".

Об этом он сказал в интервью " Укринформу ".

"Это, скорее, вопрос месяцев, а не недель. Россия застряла в Украине, как это было раньше в Афганистане. В то же время выход из войны сейчас означал бы признание Кремлем ошибки и необходимости отвечать за последствия этого варварского нападения", – сказал Блащак.

По его словам, Россия потерпела неудачу, как бы она ни пыталась продемонстрировать успех так называемой военной операции. По мнению министра, первый этап этой войны украинцы уже выиграли.

"Они оттеснили россиян от Киева, остановили их на востоке и успешно удерживают длинную линию фронта. Россия, несмотря на всю свою пропаганду успеха, потерпела неудачу, а "специальная военная операция", которая должна была завершиться через несколько дней, втянула россиян в длительный конфликт, который дискредитировал их на международном уровне и в котором они понесут огромные потери", – отметил глава Минобороны Польши.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что в ближайшие дни его страна передаст Украине первые самолеты МиГ-29. Свои МИГ-29 вместе с Польшей передаст и Словакия.

Также сообщалось, что Польша в Познани начинает производство танков вместе с Южной Кореей.

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