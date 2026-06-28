Вопрос не в УПА: Портников объяснил, почему поляки пересекли «красную линию»

Виталий Портников

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Политики не должны переходить «красные линии» и использовать историческую память как средство политического шантажа ради собственных дивидендов.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

По его мнению, вполне естественно, когда одна страна выражает свое отношение к решениям другого государства, относящимся к исторической памяти. Именно поэтому он не видит проблемы в том, что Министерство иностранных дел Польши выступило с протестом против решения присвоить одному из подразделений сил обороны Украины наименование «Героев УПА».

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«Но я не понимаю, когда ради каких политических дивидендов переходят „красные линии“. Навроцкий считает, что Зеленский перешел „красную линию“. Я считаю, что красную линию перешел Навроцкий, и вопрос здесь не в УПА. По-моему, Польская Республика имеет полное право считать, что мы не должны называть свои воинские части именем Украинской повстанческой армии, что мы не должны называть наши улицы именами Бандеры и Шухевича, других лидеров ОУН. Израиль же может считать, что мы не должны называть своей улицы именами Мельника и Бандеры, перезахоронять Бандеру. А мы можем ровно так же считать — как поляки не должны называть свои улицы, соответственно, можем выразить протест», — прокомментировал Виталий Портников.

Журналист напомнил, что Израиль неоднократно выражал Польше протест из-за отдельных решений Института национальной памяти. По его словам, это даже приводило к отзыву послов.

В то же время, отметил Портников, проблема возникает тогда, когда исторические споры начинают оказывать влияние на межгосударственные отношения.

«Вопрос в том, как это сказывается на двусторонних отношениях, когда начинается отбор орденов. Когда начинается разговор о Бандере, что Украина не пойдет в ЕС, как Петру Порошенко говорил в свое время Ярослав Качиньский. Это уже попытка использовать историческую память ради политического шантажа, и это неправильно. Страны могут иметь разные представления об истории. У всех европейских стран разные представления об истории. Этот общий учебник европейской истории, как вы понимаете, не отражает подлинное видение каждой страны. Это такой компромисс. Может, мы через 20–30 лет с поляками тоже такого компромисса добьемся», — отметил журналист.

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Портников также обратил внимание, что Украина и Польша уже двигаются по поиску компромисса, в частности в вопросе эксгумаций.

По его словам, несмотря на заявления Варшавы о том, что одну из могил жертв Волынской трагедии не удалось найти, окончательные выводы следует делать только после завершения исследований.

«Возможно, и не найдут, потому что может оказаться так, что этой могилы и нет. Это тоже большая проблема — многие события Второй мировой войны могут теперь — когда мы получим доступ к фактам, а не к мифам — совсем иначе выглядеть. И тогда тоже придется отказываться от мифов, потому что одно дело — снять художественный фильм о Волыни, а другое — провести раскопки», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения двусторонних исторических споров польская оппозиция начинает активно требовать от правительства остановить переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз.

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