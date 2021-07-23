Вопрос открыт: в ЦРУ заявили, что мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус

Вопрос открыт: в ЦРУ заявили, что мир может никогда не узнать, откуда взялся коронавирус

Китай отказался участвовать в расследования ВОЗ о причинах происхождения коронавируса.

Происхождение коронавируса может так и остаться "тайной за семью печатями".

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественному радио США.

По его словам, это - открытый вопрос.

"Такое возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем вынести определенного суждения", — сказал Бернс в интервью Национальному общественному радио США.

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Напомним, что Китай отказался участвовать в новом расследования ВОЗ о причинах происхождения коронавируса. Белый дом назвал такой отказ опасным.

Как сообщалось, ранее The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки писал, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении в ноябре 2019 года, за месяц до начала пандемии COVID-19. Отмечается, что симптомы исследователей, работавших в лаборатории по изучению коронавирусов и других патогенов, напоминали как COVID-19, так и ОРВИ. В издании считают, что эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 с китайской лаборатории.

Так, президент США Джо Байден 26 мая, приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии COVID-19.

По его словам, сейчас американские разведчики склоняются к двум версиям происхождения COVID-19, в частности утечке из лаборатории и контакту человека с зараженным животным.

На этой неделе ряд стран, в частности США и Великобритания призвала Всемирную организацию здравоохранения вернуться в Китай для дальнейшего расследования происхождения пандемии COVID-19.

Также в Facebook недавно заявили, что больше не будут удалять публикации о вероятности искусственного происхождения COVID-19.

Отмечалось, что Институт вирусологии Уханя занимается секретными исследованиями, в частности экспериментами на лабораторных животных, в интересах китайских военных минимум с 2017 года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения опубликовала полный отчет о происхождении коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Доклад, содержащий более 100 страниц, подготовили по итогам работы исследователей в Ухане.

Эксперты ВОЗ считают утечку вируса из лаборатории "крайне маловероятной", склоняясь к версии о передаче COVID-19 от летучих мышей к людям через другое животное-носителя. Однако способ передачи до сих пор непонятен. В отчете рекомендуется провести дополнительные исследования скота и домашних животных, которые могут заразиться коронавирусом, особенно кошек и норок.

Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Израиля, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Южной Кореи, Словении, Великобритании и США, выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19.

Как началась пандемия и каково происхождение коронавируса

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