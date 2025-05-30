Спецпредставитель Трампа сказал, на какие уступки России готовы пойти США

Кит Келлог / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал «справедливыми» опасения РФ по поводу расширения НАТО на восток.

Об этом он сказал в эфире ABC News.

«Это справедливое опасение. Мы неоднократно говорили, что вопрос присоединения Украины к НАТО не в повестке дня», — заявил он, добавив, что такую позицию разделяют еще не менее четырех стран Альянса.

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«Знаете, я, наверное, могу назвать вам еще четыре страны НАТО, и нужно 32 из 32, чтобы разрешить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорят: нет, мы не очень уверены в этом», — отметил он.

Так Келлог ответил на вопрос, готов ли Трамп пообещать российскому диктатору Владимиру Путину, что НАТО не будет расширяться.

«Они (россияне — ред.) говорят не только об Украине. Они говорят о Грузии. Они говорят о Молдавии. И мы говорим, хорошо, комплексно, вы знаете, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это беспокойство безопасности для них», — сказал он, подчеркнув, что решение по этому поводу должен принимать президент США.

Напомним, Дональд Трамп категорически отверг возможность вступления Украины в НАТО. Об этом он в очередной раз заявил во время общения с журналистами перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте по итогам апрельского заседания Совета Украина-НАТО заверил в неизменности поддержки оборонным союзом усилия Украины по защите от непровоцированной агрессии России.