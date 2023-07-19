Вопрос присутствия Путина на саммите БРИКС решали коллективно — посол Украины

Именно в ЮАР были заинтересованы в том, чтобы российский диктатор не лично присутствовал на саммите БРИКС.

Отказ российского диктатора Владимира Путина ехать на саммит БРИКС в Южноафриканской республике ( ЮАР ) мог быть согласован всеми членами организации.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

Она заявила, что оговорки по поводу визита Путина были не тетки со стороны ЮАР, поэтому это, скорее всего, было коллективное решение.

"Это решение было по взаимному общему согласию в формате БРИКС. То есть для меня это означает, я так читаю, что консультации проходили не только в двустороннем формате, а в формате лидеров БРИКС. Очевидно, что оговорки были не только со стороны ЮАР", — сказала Абравитова.

Вместе с тем дипломат отметила, что именно в Кейптауне были заинтересованы в том, чтобы российский диктатор не лично присутствовал на саммите, поскольку тогда его необходимо было бы арестовать и отправить под суд.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин не поедет в августе в ЮАР на саммит БРИКС, вместо него туда отправится глава МИД Сергей Лавров.

Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отказ Путина ехать на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику показывает, что международное право работает.

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