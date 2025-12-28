- Дата публикации
-
Категория
Политика
Вопрос Украины переходит в январь: что известно после разговора Путина и Трампа
Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа продолжить работу в уже созданных рабочих группах по Украине.
Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа продолжить работу по урегулированию войны в Украине в рамках специально созданных рабочих групп.
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.
По словам Ушакова, инициатива по созданию рабочих групп поступила от Трампа, и российский президент согласился с таким предложением. Речь идет о дальнейшей работе по урегулированию войны в Украине в формате отдельных переговорных механизмов.
Параметры и формат работы этих групп, как уточнил Ушаков, планируется обнародовать в начале января.
Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся по инициативе американского лидера и длился 1 час 15 минут. Контакт прошел в преддверии встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Майами. Стороны договорились вернуться к разговору после переговоров Трампа с украинским лидером.
Ранее Ушаков заявлял, что во время разговора Путин и Трамп выразили схожие взгляды на временное перемирие в Украине, считая, что оно может только затянуть конфликт.