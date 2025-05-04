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"Вопрос времени": Путин сделал заявление об окончании войны в Украине
Президент России неожиданно заговорил о мире в Украине.
Примирение с Украиной является неизбежным результатом событий, это вопрос времени.
Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия 1».
«Мне кажется, что это неизбежно, невзирая на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени», — сказал диктатор.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к перемирию на 30 дней, а не о предложенном трехдневном российском.
Аналитики говорят, что РФ готовит население к затяжной войне против Украины.