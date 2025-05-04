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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
Количество просмотров
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"Вопрос времени": Путин сделал заявление об окончании войны в Украине

Президент России неожиданно заговорил о мире в Украине.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Примирение с Украиной является неизбежным результатом событий, это вопрос времени.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия 1».

«Мне кажется, что это неизбежно, невзирая на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это вопрос времени», — сказал диктатор.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к перемирию на 30 дней, а не о предложенном трехдневном российском.

Аналитики говорят, что РФ готовит население к затяжной войне против Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
2741
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