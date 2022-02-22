Вопрос введения военного положения на встрече Зеленского с председателями фракций не обсуждали

Вопрос введения военного положения на встрече Зеленского с председателями фракций не обсуждали

В то же время речь шла о введении чрезвычайного положения в некоторых областях Украины.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что 22 февраля на встрече президента Украины Владимира Зеленского с главами фракций и силовых ведомств вопрос введения военного положения в Украине не обсуждался.

Об этом нардеп сообщил после завершения встречи.

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По его словам, речь шла только о введении чрезвычайного положения в некоторых областях. Также Бойко сказал, что не обсуждался вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.

В то же время говорили об увеличении финансирования армии. Также Бойко сообщил о дискуссии по увеличению ренты на газ, что может стать дополнительным источником для финансирования зарплат военным.

Напомним, 22 февраля Совет Федерации РФ разрешил президенту Владимиру Путину применять войска государства за границей. В этот же вечер президент РФ заявил, что Россия будет оказывать военную помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все большее число российских войск сейчас находится в позиции, когда они могут атаковать Украину без предупреждения.

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