"Вопрос закрыт": Данилов заявил, что российские элиты уже знают имя преемника Путина

Данилов также добавил, что, несмотря на шантаж, Кремль не решится применить ядерное оружие.

После важных решений Запада о передаче Украине танков и другой техники российские элиты начинают осознавать, что Россия проигрывает войну, и уже думают о том, кто заменит диктатора Путина у власти.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "24 канал".

"Вопрос Путина в России уже почти закрыт. Некоторые уже знают имя того, кто будет там работать после Путина", — подчеркнул Данилов.

По его словам, у украинских властей есть свои предположения, что дальше будет происходить в России и кто может стать преемником диктатора. Однако детали называть Данилов отказался.

"Это до начала полномасштабного вторжения в Украину россиянам почти удалось убедить весь мир в том, что Украина не устоит. Сейчас же украинцы на поле боя доказали, что способны отстоять свою независимость и свободу", – отметил секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что, несмотря на шантаж, Кремль не решится применить ядерное оружие.

Кто будет преемником Путина

Ранее российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов заявил, что кремлевские элиты панически ищут варианты, кого избрать преемником Путина.

Бывший сотрудник британской военной разведки Филипп Инграм предположил, что преемником Путина станет владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Зато глава независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев рассказывал, что первоначально кремлевские элиты рассматривали кандидатуру нынешнего премьера РФ Михаила Мишустина. Однако не исключено, что новым главой России может стать оппозиционер Навальный.

Политолог Александр Мотыль прогнозирует, что до конца этого года диктатора Путина может не быть у власти.