Вопросы есть ко всем: в Раде прокомментировали, планируются ли в ближайшее время отставки в Кабмине

Вопросы есть ко всем: в Раде прокомментировали, планируются ли в ближайшее время отставки в Кабмине

Гетманцев говорит, что любые разговоры об отставках за месяц до того, как Рада начнет свою работу, является манипуляциями.

В Кабинете министров Украины возможны определенные кадровые изменения, но предпосылок для отставки всего правительства пока нет.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа" Данил Гетманцев, повидомяе "Украина 24".

Нардеп объяснил, что ротации в правительстве возможны, если не будет иного решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров. Гетманцев подтвердил, что у Рады есть вопросы о деятельности того или иного министра, но добавил, что к каждому из чиновников есть определенные вопросы.

"Во-первых, я не вижу никаких оснований для отставки правительства в целом. Возможно, какие-то ротации и будут. Но для того, чтобы они были, мы должны убедиться в том, что нет иного решения по исправлению тех или иных ошибок в деятельности министров. Действительно у нас есть вопросы о деятельности того или иного министра, к каждому министру есть вопросы. Но мы стараемся исправлять (недостатки — ред.) во время работы над ошибками и корректировать их деятельность непосредственно во время этой работы", — пояснил Даниил Гетманцев .

Нардеп отметил, что любые разговоры об отставках за месяц до того, как Рада начнет свою работу, "есть некоторой манипуляцией, от нечего делать люди обсуждают эти вопросы".

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что уйдет в отставку, если его об этом попросят три человека — его жена, Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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