Вопросы территорий и компромисс с Россией: Буданов раскрыл новые детали переговоров

Кирилл Буданов

Переговорный процесс между Украиной и Россией по завершению войны находится на решающей стадии. У сторон уже четкое видение механизмов безопасности в послевоенное время, однако ключевая проблема — территории — до сих пор остается нерешенной.

Об этом в интервью журналистам телемарафона рассказал руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Отвечая на вопрос о том, как будет осуществляться контроль над демилитаризованной зоной после прекращения боевых действий, глава ОП отметил, что в этом направлении переговорщики добились весомых результатов. Этим блоком занимается специальная военная подгруппа.

«Вот как раз там прогресс максимальный. На самом деле, можно сказать, что они, в принципе, пришли к выводам, как весь этот мониторинг будет работать, когда завершится война. Вот там как раз особых проблем уже не существует. Они все решили за эти несколько встреч, которые проходили», — подчеркнул Буданов.

То есть, механизм наблюдения и безопасности на демилитаризованных линиях уже практически согласован, что является важным шагом к потенциальному мирному договору.

Значительно более сложной остается ситуация вокруг будущего украинских территорий. По словам Буданова, позиции Киева и Москвы в этом вопросе абсолютно полярны, что делает переговоры крайне напряженными.

Руководитель Офиса Президента признался, что стороны активно ищут точки соприкосновения, но окончательного видения пока нет.

«Мы ищем компромисс. Мы его еще до конца не нашли. Надеюсь, что найдем», — отметил он, добавив, что времени на дипломатические маневры остается все меньше.

Буданов сделал заявление по поводу финала этих переговоров. По его словам, Украина и Россия стоят перед безальтернативным историческим выбором.

«Сейчас, в конце концов, придется констатировать: или мы нашли решение и мы все завершаем абсолютно эту войну, или мы все же берем на себя ответственность, чтобы констатировать, что мы решения не нашли и продолжаем убивать друг друга. Что мы делаем достаточно качественно и профессионально», — резюмировал руководитель ОП.

Готова ли Украина отдать свои территории в обмен на мир

К слову, в середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство нуждается в четких гарантиях безопасности, в том числе от США, еще до любых политических компромиссов. По его мнению, сначала украинцы должны получить юридически закрепленную уверенность в защите нового нового нападения России, и только после этого можно обсуждать условия завершения войны. В то же время, Зеленский акцентировал, что готовность к диалогу не означает согласия на территориальные уступки или компромиссы, которые позволят агрессору восстановить силы для будущей оккупации.

Напомним, Зеленский также заявил, что готовность России завершить войну во многом зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Об этом он сообщил после разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к реальному миру и безопасности и продолжает работать для завершения войны.