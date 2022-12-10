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"Вось зла сформирована": Подоляк высказался об опасности сотрудничества России и Ирана

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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"Вось зла сформирована": Подоляк высказался об опасности сотрудничества России и Ирана

Фото: Getty Images

Сотрудничество двух стран касается глобальной безопасности.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что военное сотрудничество России и Ирана – это уже не только вопрос войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

По его словам, сотрудничество двух стран касается глобальной безопасности. Именно поэтому мир должен реагировать, а не молча наблюдать.

"Вот зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать ?" – написал Подоляк.

Напомним, британские разведчики информируют, Иран в ближайшие месяцы усилит военную помощь России. РФ пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет. Москва, скорее всего, предложит Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их оборонные отношения.

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Дата публикации
Просмотры
284
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