"Восемь мужчин и восемь женщин": Олаф Шольц представил состав правительства

В правительстве канцлера будет 16 министров.
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц представил кандидатов от своей партии в правительство.
В правительстве будет поровну мужчин и женщин, пишет издание Spiegel.
"Для меня важно равенство. Поэтому из 16 министров – будет восемь мужчин и восемь женщин", – сказал Шольц. К слову, это он обещал еще во время предвыборной кампании. Сам он станет 17-м членом правительства.
Шольц представил семь кандидатов в министры от своей "Социал-демократической партии". Список выглядит так:
- Министерство обороны возглавит экс-министр юстиции Кристин Ламбрехт,
- Министерство внутренних дел – руководитель социал-демократов в Гессене Нэнси Фезер,
- Министерство здравоохранения – эксперту по пандемии Карл Лаутербах,
- Министерство экономического сотрудничества и развития — бывший министр по окружающей среде Свенья Шульце.
"Зеленые" выдвинули в министры своих сопредседателей:
- Министерство экономики и защиты климата возглавит Роберт Габек,
- Министерство иностранных дел – Аннален Бербок.
Свободные демократы предложили своего лидера Кристиана Линднера на пост министра финансов.
Как сообщалось, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Для коалиции нужно получить 368 мандатов. Кресло канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц.
В конце ноября три политические партии прошли в Бундестаг, договорились о создании коалиции и разделе портфелей.
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