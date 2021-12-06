"Восемь мужчин и восемь женщин": Олаф Шольц представил состав правительства

"Восемь мужчин и восемь женщин": Олаф Шольц представил состав правительства

В правительстве канцлера будет 16 министров.

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц представил кандидатов от своей партии в правительство.

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В правительстве будет поровну мужчин и женщин, пишет издание Spiegel.

"Для меня важно равенство. Поэтому из 16 министров – будет восемь мужчин и восемь женщин", – сказал Шольц. К слову, это он обещал еще во время предвыборной кампании. Сам он станет 17-м членом правительства.

Шольц представил семь кандидатов в министры от своей "Социал-демократической партии". Список выглядит так:

Министерство обороны возглавит экс-министр юстиции Кристин Ламбрехт,

Министерство внутренних дел – руководитель социал-демократов в Гессене Нэнси Фезер,

Министерство здравоохранения – эксперту по пандемии Карл Лаутербах,

Министерство экономического сотрудничества и развития — бывший министр по окружающей среде Свенья Шульце.

"Зеленые" выдвинули в министры своих сопредседателей:

Министерство экономики и защиты климата возглавит Роберт Габек,

Министерство иностранных дел – Аннален Бербок.

Свободные демократы предложили своего лидера Кристиана Линднера на пост министра финансов.

Как сообщалось, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Для коалиции нужно получить 368 мандатов. Кресло канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц.

В конце ноября три политические партии прошли в Бундестаг, договорились о создании коалиции и разделе портфелей.

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